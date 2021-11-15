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Контавейт — о первом поражении за 13 игр: к счастью, я в полуфинале. Нужно сделать выводы

Контавейт — о первом поражении за 13 игр: к счастью, я в полуфинале. Нужно сделать выводы
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 4:6, 4:6.

«Гарбинье провела отличный матч. С первых же розыгрышей она действовала агрессивно. Я же, наоборот, допускала ошибку за ошибкой и в целом показала не лучший свой теннис. Да, сегодня я могла сыграть значительно лучше.

К счастью, я уже пробилась в полуфинал, поэтому сейчас мне просто нужно сделать выводы из игры с Мугурусой. Если мне придётся снова играть вечером, нужно побольше потренироваться и разобраться с длиной ударов. Сегодня с ней была проблема, и это нужно исправить», — цитирует Контавейт официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Контавейт станет или Арина Соболенко из Беларуси, или представительница Греции Мария Саккари.

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