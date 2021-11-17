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Наоми Осака высказалась о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай

Наоми Осака высказалась о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай
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Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака высказалась о ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Привет всем, не уверена, следили ли вы за новостями, но недавно мне сообщили о теннисистке, которая пропала вскоре после того, как выяснилось, что она подверглась сексуальному насилию. Цензура никогда не бывает допустима. Надеюсь, Пэн Шуай и её семья в безопасности и в порядке. Я в шоке от сложившейся ситуации и посылаю ей любовь и свет», — написала Осака в своём «твиттере».

Ранее Даниил Медведев впервые высказался о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай.

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