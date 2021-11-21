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Зверев — 1-й с 1990-го, кому удалось обыграть первые две ракетки мира в плей-офф Итогового

Зверев — 1-й с 1990-го, кому удалось обыграть первые две ракетки мира в плей-офф Итогового
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком с 1990 года, которому удалось обыграть первые две ракетки мира в плей-офф Итогового турнира ATP. Напомним, вчера Зверев оказался сильнее серба Новака Джоковича (1), а сегодня в финале обыграл россиянина Даниила Медведева (2). Ранее подобное удавалось аргентинцу Андре Агасси.

В финальной встрече Зверев оказался сильнее Медведева со счётом 6:4, 6:4. Таким образом, он взял реванш за поражение на групповом этапе и прервал 9-матчевую победную серию россиянина.

Для самого Зверева это уже второй титул Итогового турнира ATP. Ранее немец одержал победу в 2018-м, когда в решающей встрече обыграл Джоковича.

Даниил Медведев становился победителем соревнований однажды — в 2020 году.

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