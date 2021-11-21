Медведев — о поражении Звереву в финале Итогового: надеюсь, что зрителям понравилось шоу
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале Итогового турнира ATP. Вторая ракетка мира уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.
«Во-первых, хочу поздравить Сашу. Всегда тяжело играть с человеком, который проиграл тебе в группе. И поздравляю твою команду, у вас ещё впереди много больших побед.
Хочу поблагодарить мою команду, всех организаторов нового турнира. Непросто было держать планку после Лондона. Но лично от меня высочайшая похвала.
Игра была неоднозначная, но я надеюсь, что зрителям понравилось шоу сегодня», — сказал Медведев в интервью на корте.
Теннисисты уже встречались между собой на этом турнире во время группового этапа. Тогда сильнее оказался россиянин со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
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