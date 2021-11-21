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Чесноков: Зверев показал что-то неземное, сегодня лучше него в мире никого нет

Чесноков: Зверев показал что-то неземное, сегодня лучше него в мире никого нет
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу немца Александра Зверева в финале Итогового чемпионата ATP. Зверев обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4.

«Если меня спросят, кто выиграет один из турниров «Большого Шлема» в следующем году, то с тем потенциалом, что показал Зверев сегодня, как минимум один он возьмёт. Он показал что-то неземное, сегодня лучше него в мире нет никого.

Если смотреть по форме Зверева, то он сносит всех. Лучше него на этом турнире нет никого: попал все нужные мячи, двигался, несмотря на рост, легко и быстро. Играл плотно. Он вторую подавал 217 км/ч, многие первую подать 200 не могут», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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