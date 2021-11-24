Борис Беккер отреагировал на то, что Зверев обогнал его по призовым за карьеру

Чемпион шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер прокомментировал то, что его соотечественник Александр Зверев в сезоне-2021 обогнал ему по сумме призовых, заработанных за карьеру. Беккер заработал чуть более $ 25 млн, Зверев — почти $ 30 млн.

«В понедельник я увидел список призовых, теперь он меня обогнал. Но забывают упомянуть, что сегодня теннисисты получают гораздо больше призовых за ту же победу, что 20 или 30 лет назад. Надо рассматривать всё это в перспективе.

Я бы хотел, чтобы он стал самым успешным немецким теннисистом всех времён. Тогда нам всем будет что праздновать, и у нас снова будет теннисный бум в Германии. Мы все выиграем от этого. Я его самый большой поклонник. Надеюсь, он сможет это сделать», — приводит слова Беккера Eurosport.uk, ссылаясь на подкаст Das Gelbe vom Ball.