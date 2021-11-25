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Циципас перенёс операцию после травмы, полученной на Итоговом чемпионате ATP

Циципас перенёс операцию после травмы, полученной на Итоговом чемпионате ATP
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, который из-за травмы снялся с прошедшего Итогового чемпионата ATP, выступил с заявлением о том, что перенёс операцию. Стефанос также рассказал, когда вернётся на корт. Вероятнее всего, это произойдёт в январе 2022 года на серии турниров в Австралии перед Открытым чемпионатом страны.

«Часто всё усложняется, но с каждой борьбой мы получаем возможность создать свою уникальную историю.
Иногда жизнь заключается в твоих мечтах, надеждах и видениях на будущее. Но бывают также дни, когда жизнь состоит в том, чтобы ставить одну ногу перед другой, и это тоже нормально.

Всем болельщикам спасибо за постоянную поддержку. Сосредоточен на более здоровом и счастливом будущем.
Следующая остановка — предсезонка в Дубае, которая пройдёт через две недели. Затем едем в Австралию», — написал Циципас у себя в «фейсбуке».

Напомним, Стефанос Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP из-за травмы правого локтя. Чемпионом турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева.

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