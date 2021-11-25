Медведев ответил на вопрос, можно ли считать сборную России фаворитом Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о перспективах национальной сборной на Кубке Дэвиса.
«Наш капитан сказал, что сезон был длинным, поэтому мы не можем знать, в какой форме сейчас все. Было много команд, которые приехали сюда пораньше, чтобы хорошо подготовиться, поэтому для капитана нашей команды нет фаворитов на Кубке Дэвиса», — сказал Медведев на пресс-конференции турнира.
Напомним, в составе сборной России на Кубок Дэвиса — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.
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