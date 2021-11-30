Бычкова – о перенёсшем операцию Циципасе: думаю, он заглох надолго

Российская теннисистка Екатерина Бычкова высказалась о перспективах четвёртой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса в туре после операции на локте.
«Я думаю, если честно, что он заглох надолго. Операция, реабилитация, возможные осложнения и последующий набор формы — это может отнять у него до полугода. В следующем сезоне он не будет в списке основных действующих лиц в мужском теннисе.
Вопрос в том, почему у него развалился локоть к концу сезона. Я не думаю, что дело в одноруком бэкхенде, но мы же понимаем, что нагрузка на локоть большая. На грунте в силу специфики покрытия она меньше, а вот на харде увеличивается. Тем более он мощно подаёт, да и в целом скорость мужского тенниса сейчас запредельная, все мощно бьют по мячу. Те, кто играют слева одной рукой, вынуждены чаще забегать под право. Кто-то из комментаторов обязательно тыкнет на Федерера, мол, ему-то это не мешало выигрывать. Но мы должны убрать за скобки Роджера, он отдельный персонаж и настоящий уникум. Циципас и все остальные игроки подобного стиля — лишь бледные копии швейцарца», — приводит слова Бычковой «Рейтинг букмекеров».
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