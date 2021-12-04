Сборная России в шестой раз вышла в финал Кубка Дэвиса
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Сборная России пробилась в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале россияне обыграли немцев со счётом 2:0.
Российская сборная в шестой раз в истории вышла в финал этого командного турнира. Последний раз это было в 2007 году, когда в Портленде (США) россияне уступили американцам.
Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0. Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение Ян-Леннарду Штруффу (6:4, 6:4).
Все финалы сборной России в Кубке Дэвиса (6):
1. 1994. Москва. Швеция – Россия – 4-1.
2. 1995. Москва. США – Россия – 3-2.
3. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.
4. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.
5. 2007. Портленд. США – Россия – 4-1.
6. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия —?..
1. 1994. Москва. Швеция – Россия – 4-1.
2. 1995. Москва. США – Россия – 3-2.
3. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.
4. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.
5. 2007. Портленд. США – Россия – 4-1.
6. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия —?..
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