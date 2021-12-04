Тарпищев объяснил, зачем было решено сыграть парный матч Кубка Дэвиса с Германией

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев объяснил, почему команда решила провести парный матч с Германией, несмотря на отсутствие турнирного значения.



«Зачем играть пару при 2-0? Дело в том, что она играется по желанию. Но мы заинтересованы играть пару, чтобы дать сыграться Хачанову и Карацеву. В любом случае нужно тренировать пару, а шанса для этого нет в силу отсутствия кортов и времени», — сказал Тарпищев в интервью OKKO Sports.



Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0. Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение Ян-Леннарду Штруффу (6:4, 6:4).



В финале россияне поборются за титул со сборной Хорватии. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).



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