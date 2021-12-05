Модрич поддерживает сборную Хорватии в финале Кубка Дэвиса с командой России

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич присутствует на трибунах в Мадриде на финальном матче Кубка Дэвиса. За трофей борьбу ведут сборные России и Хорватии.



Модрич аплодировал удачным действиям соотечественника Борны Гойо в матче с россиянином Андреем Рублёвым.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Кубка Дэвиса.

Далее в 19:30 мск сыграют Даниил Медведев и Марин Чилич. На 21:00 мск запланирован парный матч Аслан Карацев/Андрей Рублёв — Никола Метич/Мате Павич.



Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. На групповом этапе россияне разгромили команду Эквадора (3-0) и обыграли Испанию (2-1). В четвертьфинале россияне обыграли шведов, а в полуфинале — команду Германии.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.



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