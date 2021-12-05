Рублёв — о победе над Гойо: очень сложный матч, невероятное давление, я счастлив

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в финале Кубка Дэвиса в матче с хорватом Борной Гойо. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5. Благодаря этой победе сборная России вышла вперёд (1:0).



«Очень сложный матч. Невероятное давление. Борна играл невероятно эти две недели. Он классный игрок, и сегодня был очень хорош. Я реально счастлив, что удалось выиграть. Надеюсь, что мы выиграем финал.



Наверное, я буду нервничать за Даниила в следующем матче и уже нервничаю, но он отличный игрок и своими результатами даёт повод быть уверенным в себе», — сказал Рублёв на корте.



В следующем матче встретятся россиянин Даниил Медведев и хорват Марин Чилич. В случае победы Медведева сборная России выиграет Кубок Дэвиса.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.



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