Рублёв — о победе над Гойо: очень сложный матч, невероятное давление, я счастлив

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в финале Кубка Дэвиса в матче с хорватом Борной Гойо. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5. Благодаря этой победе сборная России вышла вперёд (1:0).
«Очень сложный матч. Невероятное давление. Борна играл невероятно эти две недели. Он классный игрок, и сегодня был очень хорош. Я реально счастлив, что удалось выиграть. Надеюсь, что мы выиграем финал.
Наверное, я буду нервничать за Даниила в следующем матче и уже нервничаю, но он отличный игрок и своими результатами даёт повод быть уверенным в себе», — сказал Рублёв на корте.
В следующем матче встретятся россиянин Даниил Медведев и хорват Марин Чилич. В случае победы Медведева сборная России выиграет Кубок Дэвиса.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 5 декабря 2021
-
20:45
-
20:26
-
19:56
-
19:44
-
19:19
-
18:17
-
17:23
-
16:51
-
16:32
-
10:13
-
09:47
-
01:34
-
00:48
- 4 декабря 2021
-
23:20
-
23:12
-
22:28
-
22:06
-
21:46
-
20:34
-
20:07
-
18:54
-
18:23
-
18:02
-
17:59
-
17:44
-
17:34
-
17:21
-
16:24
-
16:07
-
15:57
-
14:22
-
12:00
-
10:32
-
10:11
-
09:49