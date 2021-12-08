Бывшая девушка Ника Кирьоса: он бросил меня ночью на улице, забрав телефон и деньги
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Кьяра Пассари, бывшая девушка австралийского теннисиста Ника Кирьоса, рассказала о его некрасивых поступках.
«Я не забуду, как он бросил меня на улице Нью-Йорка посреди ночи, забрав мой телефон и деньги, а сам отправился к одной из своих бывших подруг. Он сказал, что это лишь моя вина и просил не строить из себя жертву. Затем он хвастался перед своими друзьями, что переспал со стриптизёршей спустя три дня после нашего расставания.
Однажды он позвонил мне и сказал, что я не должна делать ничего глупого вроде самоубийства. Он заявил, что мне нужно заткнуться и просто отпустить его», — приводит слова Пассари Tennis World USA.
В нынешнем сезоне Кирьос провёл 15 матчей, в которых одержал всего семь побед.
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