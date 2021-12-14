Эжени Бушар впервые за 8 месяцев вышла на корт после операции. Видео

Канадская теннисистка Эжени Бушар впервые за восемь месяцев взяла в руки ракетку и вышла на корт. Об этом она сообщила в «Инстаграме».
«Это первый раз за восемь месяцев, когда я ударила по мячу! Этот день наконец настал! Не могу поверить», — написала спортсменка, прикрепив текст к соответствующему видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Эжени Бушар.
Напомним, в начале июня Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы. Последний матч Эжени провела в марте на турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика), где в первом круге проиграла китаянке Чжу Линь со счётом 5:7, 6:7 (3:7).
Бушар – победительница одного турнира WTA. В 2014 году канадская теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году Бушар выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции.
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