Эжени Бушар впервые за 8 месяцев вышла на корт после операции. Видео

Канадская теннисистка Эжени Бушар впервые за восемь месяцев взяла в руки ракетку и вышла на корт. Об этом она сообщила в «Инстаграме».

«Это первый раз за восемь месяцев, когда я ударила по мячу! Этот день наконец настал! Не могу поверить», — написала спортсменка, прикрепив текст к соответствующему видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Эжени Бушар.

Напомним, в начале июня Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы. Последний матч Эжени провела в марте на турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика), где в первом круге проиграла китаянке Чжу Линь со счётом 5:7, 6:7 (3:7).

Бушар – победительница одного турнира WTA. В 2014 году канадская теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году Бушар выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции.

