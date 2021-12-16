Плишкова объяснила, почему снялась с Australian Open

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала решение сняться с Открытого чемпионата Австралии. Ранее стало известно, что её имя убрали из списка участниц турнира.



«К сожалению, я повредила правую руку во время тренировки. Из-за этого не смогу сыграть в Аделаиде, Сиднее и на Australian Open. Я расстроена, что не смогу начать сезон в Австралии. Мне будет очень не хватать австралийских болельщиков», — приводит слова Плишковой пресс-служба турнира.



На последнем Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) Плишкова не смогла преодолеть групповой этап, заняв третье место в квартете с Анетт Контавейт, Гарбинье Мугурусой и Барборой Крейчиковой.



При этом Плишковой удалось войти в список лучших теннисисток по заработку в 2021 году. Плишкова заработала $ 2,9 млн и стала четвёртой в рейтинге. Лидер — Эшли Барти (Австралия) — $ 3,9 млн.

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