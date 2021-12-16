Плишкова объяснила, почему снялась с Australian Open

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала решение сняться с Открытого чемпионата Австралии. Ранее стало известно, что её имя убрали из списка участниц турнира.
«К сожалению, я повредила правую руку во время тренировки. Из-за этого не смогу сыграть в Аделаиде, Сиднее и на Australian Open. Я расстроена, что не смогу начать сезон в Австралии. Мне будет очень не хватать австралийских болельщиков», — приводит слова Плишковой пресс-служба турнира.
На последнем Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) Плишкова не смогла преодолеть групповой этап, заняв третье место в квартете с Анетт Контавейт, Гарбинье Мугурусой и Барборой Крейчиковой.
При этом Плишковой удалось войти в список лучших теннисисток по заработку в 2021 году. Плишкова заработала $ 2,9 млн и стала четвёртой в рейтинге. Лидер — Эшли Барти (Австралия) — $ 3,9 млн.
- 16 декабря 2021
-
10:29
-
09:51
-
09:23
-
09:16
-
01:22
-
00:53
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
22:37
-
21:40
-
20:41
-
20:24
-
19:56
-
15:10
-
14:41
-
10:16
-
09:51
-
09:34
-
09:22
-
09:16
-
00:47
- 14 декабря 2021
-
23:49
-
21:50
-
20:47
-
20:16
-
18:28
-
17:40
-
15:40
-
13:21
-
13:05
-
10:14
-
07:39
-
00:57
- 13 декабря 2021
-
23:30
-
22:13
-
21:18