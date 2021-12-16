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Дель Потро, не игравший с 2019 года, вновь выложил фото с тренировки на корте

Дель Потро, не игравший с 2019 года, вновь выложил фото с тренировки на корте
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Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вновь выложил пост о возвращении в профессиональный теннис.

«Я тренировался очень усердно, каждый день лучше, чем предыдущий, с надеждой вернуться на соревнования в начале следующего года. Было бы особенным событием для меня вернуться в Буэнос-Айрес, а затем сыграть в Рио. Как вы понимаете, я отдаю все свои силы каждый день, чтобы мы могли снова встретиться с вами как можно скорее. Я буду держать вас в курсе моего прогресса», — написал дель Потро в своём «инстаграме».

Дель Потро не играл с 2019 года. Последний официальный матч он провёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании.

Травма колена вынудила бывшую третью ракетку мира провести 4 операции в течение двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.

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