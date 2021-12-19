Звонарёва выиграла в паре челленджер в Лиможе
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Российская теннисистка Вера Звонарёва стала победителем турнира серии «челленджер» в Лиможе (Франция). Звонарёва в паре с румынкой Моникой Никулеску обыграла дуэт Эстелль Кашино / Джессика Понше (обе — Франция).
Матч продолжался 1 час 30 минут и закончился со счётом 6:4, 6:4. Никулеску и Звонарёва сделали один эйс, избежали двойных ошибок, реализовали четыре брейк-пойнта из 11. Их соперницы ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали два брейк-пойнта из восьми.
В сентябре бывшая вторая ракетка мира Звонарёва перенесла операцию. 37-летняя Звонарёва – победительница 12 турниров под эгидой WTA, финалистка Уимблдона и US Open 2010 года, бронзовый призёр Олимпиады-2008 в Пекине (Китай).
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