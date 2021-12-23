Борис Беккер посоветовал Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю задуматься о завершении карьеры

Чемпион шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер дал совет 20-кратным победителям ТБШ Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. По словам Беккера, 40-летнему Федереру и 35-летнему Надалю имеет смысл задуматься о завершении карьеры.

«Считаю, двое великих теннисистов должны серьёзно задуматься о том, насколько долго их можно будет называть игроками. У Рафы ситуация немного легче, чем у Роджера. Нет большего фана Роджера, чем я, но я не знаю, насколько легко вернуться на корт после операции на колене, когда тебе почти 41 год», — сказал Беккер в подкасте Das Gelbe vom Ball.

Ранее Надаль объявил, что выступит на Australian Open 2022 года. Что касается Федерера, то он не выступит на турнире и, по всей видимости, пропустит как «Ролан Гаррос», так и Уимблдон.

