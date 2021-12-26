Азаренко выложила трогательный пост, где рассказала, как учит сына благотворительности

Экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко выложила эмоциональный пост в преддверии Рождества.

«Я действительно счастлива и благодарна за то, что смогла подарить своему сыну Лео потрясающее Рождество и все подарки, которые он хотел, потому что мои родители делали все, что могли. Мало-помалу, но всё же они изо всех сил старались сделать этот праздник особенным для меня и моего брата.

Я всегда думаю о многих семьях и детях, у которых сейчас нет такой привилегии. Я попросила Лео сегодня упаковать некоторые его игрушки и передать их другим детям, которые могут остаться без подарков. Я пытаюсь объяснить ему, зачем это нужно. Думаю, ему пока сложно понять.

Если я говорю ему на собственном примере о том, что у нас в семье не всегда была такая возможность, он сначала немного противится, но потом всё же решается отдать часть своих вещей. Так что мы пойдём собирать их…

Просто хотела поделиться этим, потому что подобное всегда заставляет меня вспоминать свои детские годы. Это вызывает много эмоций. Из-за этого, наверное, я всегда готова на всё для Лео. Просто мысли вслух», — написала Виктория у себя в «твиттере».

Серия постов доступна в официальном твиттер-аккаунте Виктории Азаренко.