Наоми Осака выиграла в первом матче после четырёхмесячного перерыва

Японская теннисистка и экс первая ракетка мира Наоми Осака обыграла француженку Ализе Корне в первом круге турнира WTA в Мельбурне – 6:4, 3:6, 6:3.

Четырёхкратная чемпионка «Большого шлема» провела первый матч после US Open.

Напомним, Осака взяла паузу в профессиональной карьере после сенсационного поражения в третьем круге US Open. Тогда спортсменка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.

На турнире в Мельбурне сыграют четыре россиянки: Вероника Кудерметова (3-й номер посева), Людмила Самсонова (5-й), Анастасия Потапова и Вера Звонарёва.

Соперница Кудерметовой определится по итогам квалификации, Самсонова в первом круге сыграет с немкой Андреа Петкович, Потапова сразится с австралийкой Лизетт Кабрерой, Звонарёва – с Камилой Джорджи из Италии.