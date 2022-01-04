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Наоми Осака выиграла в первом матче после четырёхмесячного перерыва

Наоми Осака выиграла в первом матче после четырёхмесячного перерыва
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Японская теннисистка и экс первая ракетка мира Наоми Осака обыграла француженку Ализе Корне в первом круге турнира WTA в Мельбурне – 6:4, 3:6, 6:3.

Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
04 января 2022, вторник. 05:15 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне

Четырёхкратная чемпионка «Большого шлема» провела первый матч после US Open.

Напомним, Осака взяла паузу в профессиональной карьере после сенсационного поражения в третьем круге US Open. Тогда спортсменка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.

На турнире в Мельбурне сыграют четыре россиянки: Вероника Кудерметова (3-й номер посева), Людмила Самсонова (5-й), Анастасия Потапова и Вера Звонарёва.

Соперница Кудерметовой определится по итогам квалификации, Самсонова в первом круге сыграет с немкой Андреа Петкович, Потапова сразится с австралийкой Лизетт Кабрерой, Звонарёва – с Камилой Джорджи из Италии.

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