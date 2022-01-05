Тренер Новака Джоковича опубликовал фото из аэропорта в Мельбурне, где держат теннисиста

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, опубликовал в «Инстаграме» снимок из аэропорта в Мельбурне (Австралия).

«Не самая обычная поездка в Австралию», — написал Иванишевич под фото, добавив эмодзи «в ужасе», «пожимание плечами» и «шок».

Публикация доступна в «инстаграме» Горана Иванишевича.

Ранее издание The Times сообщило, что власти Австралии отказали Джоковичу во въезде в страну из-за путаницы с визой. Член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Отметим, что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу. Позднее отец Джоковича заявил, что его сын изолирован в здании аэропорта, где его охраняют полицейские.