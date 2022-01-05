Пограничные службы Австралии допрашивают Новака Джоковича на протяжении 6 часов

С момента, когда 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович приземлился в Мельбурне (Австралия), прошло 6 часов.

По информации местного издания The Age, сотрудники пограничной службы до сих пор допрашивают теннисиста в зале аэропорта. Они проверяют документы, чтобы подтвердить его освобождение от вакцинации. Источник The Age сообщил, что чем дольше это может продлиться, тем меньше шансов, что Джоковичу разрешат въезд в страну.

Ранее издание The Times сообщило, что власти Австралии отказали Джоковичу во въезде в страну из-за путаницы с визой. Член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Отметим, что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу. Позднее отец Джоковича заявил, что его сын изолирован в здании аэропорта, где его охраняют полицейские.