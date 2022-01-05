Стало известно, когда примут решение по въезду в Австралию Новака Джоковича

Решение по въезду первой ракетки мира серба Новака Джоковича в Австралию будет принято 6 января в 00:30-1:00 мск, сообщает сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Ранее пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находится в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции уже более шести часов.
Отметим, что участие Джоковича в Australian Open — 2022 без прививки от коронавируса (что является необходимым условием) вызвало волну критику со стороны жителей Австралии. При этом Новак не раскрыл, по какой причине получил медицинское освобождение от вакцинации.
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