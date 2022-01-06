Президент Сербии связался с задержанным в Австралии Новаком Джоковичем по телефону

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал скандальную ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находится в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции и даёт показания уже шесть часов.
«Я только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал ему, что вся Сербия сейчас вместе с ним, что власти примут все необходимые меры, чтобы задержание лучшего теннисиста мира было остановлено. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. В остальном Новак силён, как мы все знаем», — написал Вучич в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Александра Вучича.
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