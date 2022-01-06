Министр здравоохранения Австралии подтвердил, что Джокович не смог обосновать медотвод

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант подтвердил, что первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог предоставить «надлежащие доказательства» для въезда в страну невакцинированным. Об этом сообщает местный журналист Оливер Браун в своём «твиттере».

Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Власти Австралии приняли решение аннулировать визу серба и депортировать из страны. Адвокаты Джоковича его оспаривают.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.