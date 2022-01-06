Британский журналист: Австралия имеет право вышвырнуть Новака Джоковича

Известный британский журналист Пирс Морган прокомментировал скандальную ситуацию с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Сага с Джоковичем не о том, верите ли вы в эффективность вакцин от коронавируса, она о том, считаете ли вы, что известные звёзды спорта должны играть по тем же правилам, что и все остальные. Джокович не должен подвергаться нападкам, но и Австралия имеет право вышвырнуть его за то, что он подал сомнительное заявление на визу», — написал Морган в своём «твиттере».

Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После чего власти Австралии приняли решение аннулировать визу серба и депортировать из страны. Адвокаты Джоковича оспаривают данный вердикт.