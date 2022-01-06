Трёх теннисистов с медотводом пропустили в Австралию. У них такие же визы, как у Джоковича

Три теннисиста, у которых был медотвод от вакцинации против коронавируса, прибыли в Австралию. У них были такие же визы, как у сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает журналист Оссиан Шайн в своём «твиттере» со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что пограничные власти Австралии отказали первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в выдаче визы. Теннисиста попросили покинуть страну. Отмечается, что адвокаты Джоковича подают апелляцию на решение властей. На время разбирательств серба могут поместить в правительственный дом.

Пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов.

Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Серб является 9-кратным победителем турнира.