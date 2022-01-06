Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Трёх теннисистов с медотводом пропустили в Австралию. У них такие же визы, как у Джоковича

Трёх теннисистов с медотводом пропустили в Австралию. У них такие же визы, как у Джоковича
Комментарии

Три теннисиста, у которых был медотвод от вакцинации против коронавируса, прибыли в Австралию. У них были такие же визы, как у сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает журналист Оссиан Шайн в своём «твиттере» со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что пограничные власти Австралии отказали первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в выдаче визы. Теннисиста попросили покинуть страну. Отмечается, что адвокаты Джоковича подают апелляцию на решение властей. На время разбирательств серба могут поместить в правительственный дом.

Пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов.

Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Серб является 9-кратным победителем турнира.

Джоковича выдворяют из Австралии! Его виза аннулирована. Что происходит? Онлайн Джоковича выдворяют из Австралии! Его виза аннулирована. Что происходит? Онлайн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022