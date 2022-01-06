20-кратному победителю турниров «Большого шлема», сербскому теннисисту Новаку Джоковичу могут на 3 года запретить въезд в Австралию, если его аннулированная виза не будет восстановлена. Сегодня, 6 января, будет рассмотрен судебный иск по поводу отмены решения по выдаче первой ракетке мира въездной визы в Австралию для участия в Australian Open.
«Если визу аннулируют, то последствия будут долгосрочными — как в отношении Австралии, так и другой страны, в которую он будет пытаться попасть. Теперь Новака всегда будут спрашивать: „Вас уже депортировали из другой страны ранее?“ Если его депортируют из Австралии, то он может получить запрет на въезд на 3 года», — приводит слова профессора Мэри Крок Nine.
Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Джоковича переместили в карантинный отель.
- 6 января 2022
-
09:40
-
09:39
-
09:28
-
09:18
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
07:43
-
07:36
-
07:07
-
06:48
-
06:38
-
05:36
-
05:30
-
05:03
-
04:34
-
04:04
-
02:33
-
02:10
-
02:04
-
01:54
-
01:48
-
01:18
-
01:04
-
00:54
-
00:46
-
00:21
-
00:00
- 5 января 2022
-
23:16
-
23:09
-
22:28
-
22:15