Алекс Корретха отреагировал на скандал вокруг Новака Джоковича и Australian Open

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха прокомментировал скандальную ситуацию вокруг 20-кратного чемпиона ТБШ, лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича и Открытого чемпионата Австралии.
«Очень грустно за всё, что случилось с Новаком Джоковичем! Многое невозможно понять со стороны! А вы что думаете?
Кстати, почему они вообще его приняли? Правила были заведомо известны, а вместо этого ему разрешили въезд в страну! Другое дело, что его медисключение не было принято!» — написал Корретха в своём «твиттере».
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Джоковича переместили в карантинный отель.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.
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