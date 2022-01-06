Сербский тренер о скандале с Джоковичем: дело не в спорте. Создаётся новый мировой порядок

Бывший главный тренер сборной Сербии по теннису Богдан Обрадович прокомментировал скандальную ситуацию вокруг 20-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича и Открытого чемпионата Австралии.
«Всё это не имеет никакого отношения к спорту, это вопрос политики, создаётся новый мировой порядок. Гораздо более крупные эксперты, чем я, подтвердят это в будущем с научной точки зрения.
Скандально то, как они отнеслись к Новаку Джоковичу. Изъятие телефона, его арест на двух машинах, как если бы он был контрабандистом наркотиков, а не лучшим спортсменом всех времён… Я знаком с Новаком 20 лет, знаю, сколько у него душевных сил. Чем больше давишь на него, тем больше он звереет. Я не сомневаюсь, что, если ему будет позволено играть, он сделает всё, чтобы выиграть Открытый чемпионат Австралии и войти в историю!» — цитирует тренера Meridian Sport.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак выигрывал данный турнир 9 раз, в том числе в прошлом году.
- 6 января 2022
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