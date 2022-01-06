Беккер заступился за Джоковича, которого не пускают в Австралию

Бывший немецкий теннисист, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер, высказался о скандальной ситуации с сербом Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию. Первая ракетка мира Джокович столкнулся с проблемами из-за медотвода, позволяющего не вакцинироваться. Ему аннулировали визу, ожидается, что в понедельник, 10 января, будет принято итоговое решение о депортации Новака.
«У Новака есть медицинское исключение, то же самое касается ещё пятерых игроков-участников Australian Open. Он не нарушал правил, им разрешили играть. Но очевидно, что некоторые австралийцы не видели своих семей год или даже два. Я понимаю возмущение общественности, но хочу немного заступиться за Джоковича. Он бы не полетел в Австралию без меотвода. Он получил разрешение, напрямую взаимодействовал с организаторами Australian Open, всё было сделано профессионально», — цитирует Беккера Metro со ссылкой на BBC Radio 5 Live.
- 6 января 2022
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