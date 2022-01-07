Светлана Журова — о скандале с Джоковичем: а нужен ли вообще теперь Australian Open?

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала скандал вокруг первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Мне становится очень неприятно, когда на ком-то начинают показывать принципиальность. Правительство Австралии решило в жёсткой форме продемонстрировать на Джоковиче, что у них нет ни для кого исключений, правила для всех одни. Если вы не соответствуете нашим стандартам, то будет вот так сурово. Австралийской федерации тенниса нужно задуматься, а нужен ли вообще теперь Australian Open? Не стоит ли его отменить вовсе. Соревнования должны проводиться исключительно по спортивному принципу, а не у кого есть прививка, тот чемпион. Абсолютно дичайшая ситуация. Люди демонстрируют на весь мир то, что у них нет никаких авторитетов. Надеюсь, что эта ужасная демонстрация совсем скоро закончится», — цитирует Журову «Спорт-экспресс».

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.