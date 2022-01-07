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Светлана Журова — о скандале с Джоковичем: а нужен ли вообще теперь Australian Open?

Светлана Журова — о скандале с Джоковичем: а нужен ли вообще теперь Australian Open?
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала скандал вокруг первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Мне становится очень неприятно, когда на ком-то начинают показывать принципиальность. Правительство Австралии решило в жёсткой форме продемонстрировать на Джоковиче, что у них нет ни для кого исключений, правила для всех одни. Если вы не соответствуете нашим стандартам, то будет вот так сурово. Австралийской федерации тенниса нужно задуматься, а нужен ли вообще теперь Australian Open? Не стоит ли его отменить вовсе. Соревнования должны проводиться исключительно по спортивному принципу, а не у кого есть прививка, тот чемпион. Абсолютно дичайшая ситуация. Люди демонстрируют на весь мир то, что у них нет никаких авторитетов. Надеюсь, что эта ужасная демонстрация совсем скоро закончится», — цитирует Журову «Спорт-экспресс».

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.

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