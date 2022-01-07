Один из игроков добровольно покинул Австралию после скандала с Джоковичем

Пограничные службы Австралии сообщили, что сразу два игрока, связанные с Australian Open, покинут страну после расследования в отношении обоснованности медотвода, позволяющего не прививаться от коронавируса. Ранее сообщалось, что расследование ведётся в отношении двух игроков с медоводами.



Также сообщается, что один человек добровольно покинул Австралию после начала расследования. А ещё одному игроку аннулировали визу. Его отправят в центр временного размещения перед депортацией.



Напомним, скандал с визами в Австралию начался после того, как серб Новак Джокович не смог пройти паспортный контроль в аэропорту Мельбурна (Австралия). Пограничники аннулировали его визу, посчитав, что у него не было оснований для медотвода. Первая ракетка мира подал апелляцию. Ожидается, что решение будет принято 10 января.

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