Один из игроков добровольно покинул Австралию после скандала с Джоковичем

Пограничные службы Австралии сообщили, что сразу два игрока, связанные с Australian Open, покинут страну после расследования в отношении обоснованности медотвода, позволяющего не прививаться от коронавируса. Ранее сообщалось, что расследование ведётся в отношении двух игроков с медоводами.
Также сообщается, что один человек добровольно покинул Австралию после начала расследования. А ещё одному игроку аннулировали визу. Его отправят в центр временного размещения перед депортацией.
Напомним, скандал с визами в Австралию начался после того, как серб Новак Джокович не смог пройти паспортный контроль в аэропорту Мельбурна (Австралия). Пограничники аннулировали его визу, посчитав, что у него не было оснований для медотвода. Первая ракетка мира подал апелляцию. Ожидается, что решение будет принято 10 января.
- 7 января 2022
-
16:49
-
16:36
-
16:15
-
16:14
-
16:00
-
14:24
-
14:07
-
13:52
-
13:17
-
12:49
-
12:44
-
12:28
-
11:50
-
11:49
-
11:42
-
10:29
-
10:10
-
09:59
-
09:49
-
09:42
-
09:22
-
09:18
-
09:04
-
08:58
-
08:46
-
07:50
-
07:21
-
04:31
-
00:46
-
00:04
- 6 января 2022
-
23:16
-
21:56
-
21:52
-
21:41
-
20:43