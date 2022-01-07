Маяр Шериф: после ситуации с Джоковичем Ворачову отвезли в отель и держат там

Египетская теннисистка Маяр Шериф Ахмед Шериф прокомментировала ситуацию со своей партнёршей по корту, чешкой Ренатой Ворачовой. Напомним, сегодня, 7 января, чешской теннисистке аннулировали визу в Австралию в преддверии Australian Open. В настоящее время спортсменка находится в том же отеле в Мельбурне, что и первая ракетка мира Новак Джокович, оказавшийся в аналогичной ситуации.
«Она была здесь, мы виделись с ней непосредственно тут, но после того, что случилось с Джоковичем, её отвезли в отель и держат там.
Рената тренировалась здесь, играла турнир и всё такое. Я не знаю, как обстоит ситуация с ней на данный момент, мы пытаемся выяснить.
Никто не может поверить в то, что происходит сейчас», — приводит слова Шериф The National News.
Также Шериф сообщила, что Ворачову вскоре депортируют из Австралии.
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