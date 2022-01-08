Кафельников: странные какие-то нестыковки у Джоковича!

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о скандальной ситуации Новака Джоковича в Австралии.

«Странные какие-то нестыковки у Джоковича! В документах он указал, что 16 декабря получил положительный тест на COVID-19, и при этом, зная всё это, он 17 декабря участвовал в мероприятии, фотографируясь при этом без маски. Как это вообще могло иметь место?» — написал Кафельников в своём «твиттере».

Напомним, Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января. Сегодня, 8 января, адвокаты серба в документах по его делу в суде указали, что 16 декабря у него обнаружили коронавирус.