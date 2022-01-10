Прямая трансляция заседания суда по делу Новака Джоковича прервалась фильмом для взрослых

Прямая трансляция заседания суда по делу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича прервалась фильмом для взрослых. Об этом сообщил журналист Зак Креллин в своём «твиттере».
Впоследствии технические неполадки удалось устранить.
Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Новак находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После этого власти Австралии приняли решение аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны. Сегодня, 10 января, проходит заседание суда по делу Джоковича.
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