20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл дело в суде. Об этом сообщает австралийское издание Herald Sun.

По мнению судьи, решение аннулировать австралийскую визу Джоковича «не имело под собой оснований». Судья постановил, что Новака должны немедленно выпустить из карантинного отеля. Паспорт серба и его личные вещи должны быть возвращены ему.

Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Новак находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После этого власти Австралии приняли решение аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны. Сегодня, 10 января, проходит заседание суда по делу Джоковича.