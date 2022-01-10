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Бен Ротенберг дал совет Джоковичу, как избежать новых преследований от властей Австралии

Бен Ротенберг дал совет Джоковичу, как избежать новых преследований от властей Австралии
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Известный теннисный журналист Бен Ротенберг рассказал, что, по его мнению, должен сделать первая ракетка мира Новак Джокович, чтобы его не преследовало правительство Австралии.

«Если бы я был Джоковичем, я бы немедленно отправился на тренировочные корты Australian Open. Там можно сфотографироваться и таким образом стать частью турнира, чтобы участие выглядело решённым делом — по крайней мере, визуально. Это осложнило бы правительству проведение повторного задержания», — написал Ротенберг в своём «твиттере».

Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Новак находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После этого власти Австралии приняли решение аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны. Заседание суда по делу Джоковича прошло сегодня, 10 января. Суд удовлетворил апелляцию Новака, серб выиграл дело, его обязаны выпустить из карантинного отеля и вернуть личные вещи.

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