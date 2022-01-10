Бен Ротенберг дал совет Джоковичу, как избежать новых преследований от властей Австралии

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг рассказал, что, по его мнению, должен сделать первая ракетка мира Новак Джокович, чтобы его не преследовало правительство Австралии.
«Если бы я был Джоковичем, я бы немедленно отправился на тренировочные корты Australian Open. Там можно сфотографироваться и таким образом стать частью турнира, чтобы участие выглядело решённым делом — по крайней мере, визуально. Это осложнило бы правительству проведение повторного задержания», — написал Ротенберг в своём «твиттере».
Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Новак находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После этого власти Австралии приняли решение аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны. Заседание суда по делу Джоковича прошло сегодня, 10 января. Суд удовлетворил апелляцию Новака, серб выиграл дело, его обязаны выпустить из карантинного отеля и вернуть личные вещи.
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