Сербы устроили танцы на площади в Мельбурне в честь победы Новака Джоковича в суде. Видео

Сербские болельщики устроили танцы на площади в Мельбурне в честь победы в суде 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
Посмотреть видео танцев можно в официальном «твиттере» BBC Breakfast.
Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Новак находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После этого власти Австралии приняли решение аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны. Заседание суда по делу Джоковича прошло сегодня, 10 января. Суд удовлетворил апелляцию Новака, серб выиграл дело, его обязаны выпустить из карантинного отеля и вернуть личные вещи.
- 10 января 2022
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