Тарпищев: хорошо для тенниса, что Джокович сыграет. Но скандал для тех, кого не пустили

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что первая ракетка мира Новак Джокович выиграл дело в суде. Напомним, судья постановил, что решение аннулировать австралийскую визу Джоковича «не имело под собой оснований». Также он отметил, что Новака должны немедленно выпустить из карантинного отеля, а паспорт серба и его личные вещи должны быть возвращены ему.

«Джокович выиграл только визовый въезд. Сможет ли он сыграть, пока непонятно. Решение за организаторами.

Для тенниса хорошо, что он сыграет. Но это скандал для тех спортсменов, которых не пустили. Значит, это не совсем равные условия. Не так обидно, что Даня (Медведев. — Прим. «Чемпионата») не станет первым номером посева. Нет разницы, всё равно жеребьёвка будет. Важнее, с кем сыграет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.