Премьер-министр Сербии: не стоит слишком эмоционально реагировать на скандал с Джоковичем

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала скандальную историю с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Сегодня, 16 января, суд отклонил апелляцию сербского теннисиста, он не сыграет на Australian Open. Новак уже вылетел из Австралии и направился в Дубаи.



«Думаю, что это решение скандальное. Я расстроена, думаю, что это указывает на то, как функционирует право в некоторых странах. И как оно не функционирует.



Для меня удивительно, что суд принял два принципиально разных решения в течение нескольких дней. Будучи главой правительства Республики Сербия, я недовольна этим решением, но мы не должны слишком эмоционально реагировать. В любом случае я не могу дождаться, пока не увижу Новака в Сербии, чтобы мы смогли оказать ему нашу поддержку в сложный момент», — цитирует Брнабич The West Australian.