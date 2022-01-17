Джоковичу могут запретить участвовать в «Ролан Гаррос» без вакцинации

Министр Франции по спорту Роксана Марасиняню сообщила, что в стране будет требоваться сертификат о вакцинации у спортсменов, которые приезжают на спортивные мероприятия. В их числе и «Ролан Гаррос».
Таким образом, сербский теннисист Новак Джокович может столкнуться с новыми проблемами, когда он отправится на турнир «Большого шлема» во Францию. Серб пытался выступить на Australian Open, предоставив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но ему аннулировали австралийскую визу и депортировали.
Примечательно, что ранее Марасиняню говорила об участии Джоковича в «Ролан Гаррос». Тогда министр заявила, что Джокович во Франции не испытает таких проблем, как в Австралии.
Новак уже покинул Австралию и вернулся в Белград (Сербия). Теперь ему грозит трёхлетний запрет на посещение Австралии.
- 17 января 2022
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