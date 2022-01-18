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Звонарёва проиграла в первом круге Australian Open

Звонарёва проиграла в первом круге Australian Open
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Российская теннисистка Вера Звонарёва (91-й номер WTA) в матче первого круга Australian Open играла с бельгийкой Элисе Мертенс (26-й номер WTA). Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Шоукорт 3», Мертенс одержала победу со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Россиянка сделала один эйс и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 03:10 МСК
Элисе Мертенс
26
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Вера Звонарёва
91
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва

Во втором круге Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи Осеан Доден (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).

Первой представительницей России, вышедшей во второй круг Australian Open, стала Вероника Кудерметова (32-й номер WTA). 17 января теннисистка обыграла американку Клэр Лю (93-й номер WTA) со счётом 6:4, 6:4.

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