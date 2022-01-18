Звонарёва проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Вера Звонарёва (91-й номер WTA) в матче первого круга Australian Open играла с бельгийкой Элисе Мертенс (26-й номер WTA). Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Шоукорт 3», Мертенс одержала победу со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Россиянка сделала один эйс и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи Осеан Доден (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).

Первой представительницей России, вышедшей во второй круг Australian Open, стала Вероника Кудерметова (32-й номер WTA). 17 января теннисистка обыграла американку Клэр Лю (93-й номер WTA) со счётом 6:4, 6:4.