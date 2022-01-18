Ник Кирьос подал с руки между ног и выиграл очко на Australian Open. Видео

Австралийский теннисист Ник Кирьос выиграл очко необычным способом в матче первого круга Australian Open с британцем Лиамом Броэди. Он подал с руки между ног, и такие действия принесли ему успех. Эпизод случился в первом сете.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Eurosport UK.

На момент публикации новости Кирьос уже выиграл два сета: 6:4, 6:4. Матч продолжается.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).