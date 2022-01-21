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Чесноков — о вылете Карацева с Australian Open: весь бензин остался на турнире в Сиднее

Чесноков — о вылете Карацева с Australian Open: весь бензин остался на турнире в Сиднее
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Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Аслана Карацева от француза Адриана Маннарино в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Карацев провёл два изнурительных сета, потом обидно отдал третий — его просто не хватило. Аслан молодец, что завоевал титул в Сиднее, но весь его бензин остался там. На Открытом чемпионате Австралии Карацев был выжатый и утомлённый. Не было свежести.

Вспоминая первый матч Карацева на турнире — Аслан должен был проиграть ещё тогда, будь Мунар чуть поудачливее. Несмотря на это, Карацеву даже удалось выйти в третий круг. Карацев — более солидный игрок, чем Маннарино, но он явно устал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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