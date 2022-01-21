Собкин: у Карацева синдром второго сезона — теперь к нему другое отношение

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Аслана Карацева от француза Адриана Маннарино в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
«Аслан Слишком резво вошёл в сезон, выиграв турнир. Видимо, на него давит прошлогодний результат — синдром второго сезона. К нему совсем другое отношение с тех пор, как он ворвался в тур. В этом году ему будет намного сложнее.
К тому же у него была смазанная подготовка из-за болезни. От этого страдает физическая форма. Он готовился играть ATP Cup, а это совсем другие матчи.
Давайте также не забывать о Маннарино. Это очень нестабильный игрок, но сейчас он в хорошем психологическом и физическом состоянии. Француз по делу вышел во вторую неделю», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 21 января 2022
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