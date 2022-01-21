Ольховский: Карацев ещё не восстановился физически. С Маннарино стоило играть жёстче

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение Аслана Карацева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с французом Адрианом Маннарино.

«Не думал, что Аслан проиграет. Я верил, что он пройдёт дальше. Но у Карацева был карантин вместо ATP Cup, и он явно ещё физически не восстановился. Возможно, всё это вместе сыграло свою роль.

Аслану стоило играть более жёстко, не позволять Маннарино втягивать себя в длинные розыгрыши. На скорости Карацев более опасен, тем более если сил бегать за соперником нет», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 18-м номером, не сумел пробиться в 1/8 финала турнира «Большого шлема», проиграв французу Адриану Маннарино со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6.