Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: Карацев ещё не восстановился физически. С Маннарино стоило играть жёстче

Ольховский: Карацев ещё не восстановился физически. С Маннарино стоило играть жёстче
Комментарии

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение Аслана Карацева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с французом Адрианом Маннарино.

«Не думал, что Аслан проиграет. Я верил, что он пройдёт дальше. Но у Карацева был карантин вместо ATP Cup, и он явно ещё физически не восстановился. Возможно, всё это вместе сыграло свою роль.

Аслану стоило играть более жёстко, не позволять Маннарино втягивать себя в длинные розыгрыши. На скорости Карацев более опасен, тем более если сил бегать за соперником нет», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 18-м номером, не сумел пробиться в 1/8 финала турнира «Большого шлема», проиграв французу Адриану Маннарино со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6.

Новость по теме
Карацев проиграл Маннарино на Australian Open и не сумел пробиться в 4-й круг турнира
Хачанов пощекотал нервы Надалю. Россиянин взял в Мельбурне у Короля грунта один сет Хачанов пощекотал нервы Надалю. Россиянин взял в Мельбурне у Короля грунта один сет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022