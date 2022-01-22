Виландер рассказал, в чём Рублёв уступает Звереву и Медведеву

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер поделился мнением об игре россиянина Андрея Рублёва. Сегодня, 22 января, российский теннисист не смог выйти в 1/8 финала Australian Open, уступив хорвату Марину Чиличу. Виландер признал, что Рублёв сейчас уступает соотечественнику Даниилу Медведеву и немцу Александру Звереву.



«Ему чего-то не хватает. Наверное, не хватает грамотной игры в обороне и второй подачи. Я не знаю, на каком покрытии он сильнее. Но это хорошо, что он может добиваться успеха везде.



Но, как мне кажется, Рублёв на уровень ниже Зверева и Медведева. Не знаю, что именно нужно отметить, но у него есть неощутимые вещи, которые чуть хуже, чем у них», — сказал Виландер в эфире Eurosport.

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