«Я старался изо всех сил». Хачанов подвёл итоги своего выступления на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» пост, подведя в нём итоги своего выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2022.
Напомним, Хачанов завершил выступление в третьем круге Australian Open – 2022. Карен встречался с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 в пользу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Отметим, что на турнире остался лишь один россиянин – Даниил Медведев.
Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.
«Эти аплодисменты для толпы. Спасибо за атмосферу той ночью. Я старался изо всех сил, но этого было недостаточно против такого великого чемпиона, как Рафаэль Надаль. Мне потребуется этот опыт, чтобы стать сильнее на Australian Open», — подписал фото Хачанов.
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