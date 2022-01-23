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«Я старался изо всех сил». Хачанов подвёл итоги своего выступления на Australian Open

«Я старался изо всех сил». Хачанов подвёл итоги своего выступления на Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» пост, подведя в нём итоги своего выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2022.

Напомним, Хачанов завершил выступление в третьем круге Australian Open – 2022. Карен встречался с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 в пользу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Отметим, что на турнире остался лишь один россиянин – Даниил Медведев.

Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.

«Эти аплодисменты для толпы. Спасибо за атмосферу той ночью. Я старался изо всех сил, но этого было недостаточно против такого великого чемпиона, как Рафаэль Надаль. Мне потребуется этот опыт, чтобы стать сильнее на Australian Open», — подписал фото Хачанов.

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